Kfz-Gewerbe Ärger um Doppelprüfung für Abgas-Messgeräte

FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic kritisiert diese Haltung der Bundesregierung als „antiquiert“. Statt mehr Wettbewerb entstünden unnötige Bürokratiekosten für Werkstätten und ihre Kunden. „Eine Vereinheitlichung der Prüfungen würde die hohen Qualitätsstandards auch ohne die unverhältnismäßige Doppelbelastung schützen“, so Luksic.



Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe kritisiert, dass zweimal hintereinander zwei verschiedene Institutionen „dieselbe Prüfung am Messgerät jeweils getrennt voneinander“ vornähmen. „Eine wiederkehrende Doppelprüfung von Abgasmessgeräten ist aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll und führt insgesamt nur zu einer Mehrbelastung von mindestens 85 Millionen Euro bei allen berechtigten Untersuchungsstellen“, heißt in einer Stellungnahme für die WirtschaftsWoche.