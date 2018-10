Khashoggi Bundesregierung will keine weiteren Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigen

Nach wochenlangem Dementi hatte Saudi-Arabien am Samstag eingeräumt, dass der Kolumnist der „Washington Post“ im Konsulat des Königsreichs in Istanbul getötet worden sei. Der Darstellung Saudi-Arabiens zufolge kam Khashoggi bei einem Kampf mit Personen ums Leben, die er in dem Konsulat getroffen habe.