KI-Dividende Mit Verdi ins Phantasialand

Ohne Zweifel wird es eine KI-Dividende geben. Allerdings wird sie darin bestehen, dass wir anders arbeiten – aber nicht weniger. Mehr Abläufe werden automatisiert, etwa in der Verwaltung, in der Produktion oder beim Erfassen von Daten. Dafür entstehen dann aber Freiräume für andere Tätigkeiten. Ein Beispiel: Wenn in der Pflege die zeitaufwendige Dokumentation digitalisiert wird, bleibt mehr Zeit für Zuwendung.