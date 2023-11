KI-Standort Millionen-Deal für Aleph Alpha: So will das Start-up Deutschland voranbringen

Andrulis hält dagegen. Aleph Alpha sei eng ins so genannte Cyber Valley eingebettet mit forschungsstarken Universitäten in Tübingen, Karlsruhe und Heidelberg. Zudem baut die Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn den so genannten Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) auf, der Europas größtes Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz werden soll. Ein erheblicher Anteil der 500-Millionen-Dollar Investition fließt in Form einer Kapitalzusage des IPAI an Aleph Alpha.