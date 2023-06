Schon nach der offiziellen Eröffnung der Kieler Woche am vergangenen Samstag ließ Günther sich von einem Musiker überreden, „Country Roads” mitzusingen. Der Regierungschef sang dabei inbrünstig und textsicher. Nach dem Sieg bei der Landtagswahl im Mai vorigen Jahres hatte Günther am Wahlabend laut und euphorisch tanzend den Erfolg der CDU gefeiert. So sang er mit Parteikollegen den Partyschlager „Helikopter 117 (Mach' den Hub Hub Hub)”.