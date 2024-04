Kiffen, Hanfanbau Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Diese Regeln müssen Sie beachten

In Bayern sind die Regeln strenger als in anderen Bundesländern. Folgendes plant das Kabinett: So soll im südlichen Bundesland das Kiffen auf Volksfesten, allen voran auf der Wiesn, und in Biergärten komplett verboten werden, ebenso im Englischen Garten in München und im Hofgarten Bayreuth. Zudem werden Kommunen die Möglichkeit erhalten, den Cannabis-Konsum in bestimmten Bereichen zu untersagen, beispielsweise in Freibädern und Freizeitparks. Das entsprechende Gesetz soll noch vor den Pfingstferien vorgelegt werden.