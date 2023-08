„Kinder aus der Armut holen“ Ampel erzielt Einigung bei Kindergrundsicherung

Wie du mir, so ich dir: Nach diesem Prinzip schienen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner in der Bundesregierung zu agieren, wenn es um die Vorhaben des jeweils anderen ging. Jetzt scheint das Problem überwunden, denn die beiden Minister erzielten in der Nacht zum Montag eine Einigung bei Paus' Kindergrundsicherung. Dafür waren Scholz, Paus und Finanzminister Christian Lindner am Sonntagabend zu Gesprächen im Kanzleramt zusammengekommen.