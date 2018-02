Kinder und Algorithmen: In Kitas die digitale Welt verstehen

Kathrin Kulenisch hat eine Fortbildung zu diesem Thema besucht. Hinter dem Angebot steht die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin. Mehrere Tausend Fachkräfte in Kitas, Grundschulen und Horten sollen bis Ende des Sommers fit darin gemacht werden, dass Kinder solche Abläufe entdecken können. Aus Sicht von Bildungsexpertin Eva Reichert-Garschhammer sind derartige Initiativen längst überfällig - gerade in Kindergärten. Das sei etwas, das schon länger anstehe, sagt die stellvertretende Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Digitale Bildung sei schon vor mehr als zehn Jahren als Bildungsauftrag in Kitas verankert worden. Fachleute seien sich uneins gewesen, sagt sie: Die einen traten für eine frühe Auseinandersetzung mit digitalen Geräten ein, die anderen sagten, dass junge Kinder in Kindergarten davon aus Schutzgründen noch ferngehalten werden müssten.