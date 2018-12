„Kinderchancengeld“ FDP will Leistungen für Kinder neu ordnen

Die FDP will die familienbezogenen Leistungen in Deutschland reformieren und ein „Kinderchancengeld“ einführen. Die Bundestagsfraktion habe das Konzept einstimmig verabschiedet, berichtet die „Welt“ (Montagsausgabe), der das Papier vorliegt. Die Leistungen seien bislang viel zu unübersichtlich und bürokratisch, kritisierte der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Grigorios Aggelidis, in dem Blatt.