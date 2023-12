Kindergeld 2024 Das sollten Eltern zum Kindergeld wissen

Wann genau Eltern das Kindergeld im jeweiligen erhalten, lässt sich nicht einheitlich sagen. Es kommt hierbei auf die letzte Ziffer der Kindergeldnummer an. Sie ist auf den Briefen der Familienkasse oder alternativ im Verwendungszweck der letzten Überweisung hinterlegt. Das Kindergeld wird, je nachdem, welche der Ziffern von 0-9 am Ende ihrer Kindergeldnummer steht, an einem bestimmten Tag innerhalb des Monats überwiesen. Grundsätzlich gilt dabei: Je höher die Ziffer, desto später wird das Geld im jeweiligen Monat planmäßig überwiesen. Einen Rechtsanspruch auf die Überweisung des Geldes zum genannten Zeitpunkt gibt es allerdings nicht.