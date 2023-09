Kindergrundsicherung: Das Ende der Umverteilung

In den Armuts- und Reichtumsberichten vor der Pandemie betonte selbst die Bundesregierung, dass der Aufschwung in allen Schichten ankommen und dadurch die Ungleichheit sinken würde. „Letztlich haben alle Einkommensbereiche von der positiven Wirtschaftsentwicklung in den letzten Jahren profitiert“, so der Befund. Parallel wurde bis 2019 viel Geld verteilt, für die Mütterrente, Bafög oder die Rente mit 63.