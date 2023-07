Kindergrundsicherung Warum die Ampel eine Chance verpasst – und sie nichts mit Geld zu tun hat

Und hier wären wir wieder bei der Kindergrundsicherung: Die deutsche Familienpolitik krankt zuallererst an ihrer Undurchschaubarkeit mit mehr als hundert Leistungen. Der Kern der schreienden Ungerechtigkeit liegt nicht in mangelnder Finanzierung, sondern darin, dass viele Bedürftige nicht das bekommen, was ihnen heute schon zusteht. Weil das System in seinen Paragrafen und Sozialgesetzbüchern zwischen Kindergeld, Wohngeld, Kinderzuschlägen und Teilhabepaketen geradezu kafkaesk denkt - und nicht von den Anspruchsberechtigten her. Das ist das eigentliche Armutszeugnis.