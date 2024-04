Kindergrundsicherung: Wenigstens ein Bürokratiemonster muss sterben

Normalerweise läuft die Arbeitsteilung zwischen Liberalen und dem linken Duo des Ampeltrios so, dass die FDP Abstriche bei Sozialprojekten fordert und SPD und Grüne empört reagieren. Dass es diesmal anders ist, lässt aufhorchen: Die FDP-Fraktionsvize Gyde Jensen trägt das grüne Prestigeprojekt Kindergrundsicherung mit der zutreffenden Bemerkung zu Grabe, die zuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) habe trotz jahrelanger Verhandlungen noch keinen Gesetzesentwurf präsentieren können, „der dem Ziel der Bekämpfung von Kinderarmut in irgendeiner Weise entsprechen kann“. Stattdessen offenbare die Ministerin ihr „fragwürdiges Verständnis von einer Bringschuld des Staates in der Sozialpolitik“, so Jensen.