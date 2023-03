Kirche Anspannung bei katholischem Reformtreffen

Die konservative Gruppierung „Maria 1.0” hingegen versuchte „Kirche ist bunt”-Rufe mit ihren eigenen Botschaften zu übertönen. „Macht nicht den Luther”, hieß es bei den konservativen Frauen, die auch kein Verständnis für reformwillige Bischöfe zeigten: „Wie konnte es so weit kommen?” Repräsentative Umfragen zeigen allerdings, dass die Befürworter von Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland klar in der Mehrheit sind.