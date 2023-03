Kirche „Kardinal Woelki bitte auf Saal 142!”: Aussage vor Gericht

28. März 2023 | Quelle: dpa

Kardinal Rainer Maria Woelki wird im Foyer des Kölner Landgerichts von einem Justizbeamten (l) zur Sicherheitsschleuse begleitet. Bild: Bild: dpa

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat am Dienstag in einem presserechtlichen Verfahren vor dem Landgericht Köln Vorwürfe bestritten. Er betonte, bei der Beförderung eines umstrittenen Pfarrers dessen Personalakte nicht gekannt zu haben. Am Schluss musste er seine Aussage auf Wunsch der Gegenseite auch beeiden. „Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe!”, erklärte er.