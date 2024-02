Kirche Krisenstimmung vor Frühjahrstreffen der Bischöfe

19. Februar 2024 | Quelle: dpa

Georg Bätzing, Bischof von Limburg, ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Bild: Bild: dpa

In krisenhafter Stimmung beginnt am Montag (14.30 Uhr) die viertägige Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Kurz vor der Tagung in Augsburg hatte der Vatikan interveniert und den deutschen Glaubensbrüdern eine dort geplante Abstimmung faktisch verboten. Die Bischöfe wollten über die Satzung des Synodalen Ausschusses abstimmen. Dieser Ausschuss soll einen Synodalen Rat vorbereiten, in dem Kleriker und Laien künftig gleichberechtigt entscheiden sollen.