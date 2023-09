Kirche Missbrauch, Reformstau, AfD: Katholische Bischöfe beraten

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, stellte daraufhin klar, es sei „problematisch, sich in der AfD zu engagieren und eine Aufgabe in der Kirche” auszuüben. Das passe „alleine schon vom christlichen Menschenbild nicht zusammen”, sagte Bätzing der „Bild”-Zeitung. So werde die Kirche „unglaubwürdig”.