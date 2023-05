Kirchen Katholiken: Missbrauchsaufarbeitung nicht abgeschlossen

07. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die katholische St. Josefs-Kirche am frühen Morgen. Themen der Vollversammlung waren die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und der Ukraine Krieg. Bild: Bild: dpa

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hält die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kirche noch lange nicht für abgeschlossen. ZdK-Vizepräsident Wolfgang Klose forderte am Samstag bei der Frühjahrsvollversammlung in München unter anderem den Aufbau von Strukturen zur Aufarbeitung von Fällen in katholischen Verbänden. Außerdem müsse geklärt werden, wie das ZdK als Laien-Organisation der Katholiken mit der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) bei dem Thema zusammenarbeiten kann. Das Komitee müsse die Aufarbeitung in der DBK und den katholischen Bistümern kritisch begleiten, forderte Klose: „Wir stehen mit der Aufarbeitung noch am Anfang.”