Kirchenaustritte bis 2022 Die Kirchen verlieren ihre Mitglieder – warum die Austritte auf Rekordhoch sind

Der Rückgang der Kirchenmitglieder lässt sich anhand mehrerer Faktoren erklären. So gibt es weniger junge Menschen, die mit kirchlichem Hintergrund aufwachsen. Die Anzahl konfessionsloser Kinder steigt. Auch später finden nur noch vergleichsweise wenig Menschen den Weg in eine Kirchengemeinschaft. Derweil steht den Eintritten und Wiedereintritten in die Kirche eine weiterhin steigende Anzahl an Kirchenaustritten entgegen.