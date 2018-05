Kita-Qualität: So will Familienministerin Giffey die Kitas verbessern

Viele der Maßnahmen hängen jedoch von ausreichendem Personal ab. So lassen sich Angebote in Randzeiten oder ein besserer Betreuungsschlüssel nur mit zusätzlichem Personal verwirklichen. Doch schon jetzt fehlen laut Expertenschätzungen an Krippen und Kitas 100.000 Erzieher. Allein in Berlin können 10.000 Kitaplätze nicht genutzt werden, weil es nicht genügend Erzieher gibt.