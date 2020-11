Klagen gegen Coronamaßnahmen „Coronapolitik wird hinter verschlossenen Türen gemacht“

Ist die unternehmerische Freiheit denn mit den aktuellen Maßnahmen noch gewährt?

Wer Bauunternehmer ist, in der Industriefertigung oder mit seiner Firma aus dem Büro heraus tätig ist, ist abgesehen von den Schutz- und Hygienemaßnahmen aktuell überhaupt nicht von den Maßnahmen betroffen – im Gegensatz eben zu denen, von denen man glaubt, sie unter dem Begriff „Vergnügen“ zusammenfassen zu können. Es wird also mit völlig unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Wenn es darum geht, Kontakte zu reduzieren, dann ist doch beispielsweise viel eher fraglich, ob Leute in überfüllten U-Bahnen sitzen sollten. Das ganze Konzept von Bundes- und Landesregierungen ist in sich völlig unstimmig.