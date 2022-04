Klare Ablehnung aus FDP und AFD Die Einführung einer Corona-Impfpflicht ist gescheitert

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 201.729 Ansteckungen binnen 24 Stunden. Das sind 73.172 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank zugleich weiter deutlich auf 1251,3 von 1394,0 am Vortag. Den dritten Tag in Folge meldete das RKI aber mehr als 300 Corona-Tote. 328 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Kliniken war am Mittwoch auf 2079 gesunken.



Lesen Sie auch unseren Kommentar zur gescheiterten Impfpflicht: Gute Argumente helfen nicht bei schlechtem Management