Klaus Hurrelmann „Einen so heftigen Protest haben wir seit 50 Jahren nicht erlebt“

Wie erklären Sie sich diese Professionalität in so jungen Jahren?

Das ist vor allem auf die sozialen Netzwerke zurückzuführen. Dort haben die Jugendlichen ihr Handwerk gelernt und das Darstellen und Verkaufen von Sachverhalten von klein auf erprobt. Eltern argwöhnen zwar oft, den Jugendlichen ginge es in den sozialen Medien nur um die Darstellung ihrer eigenen Person. Doch wir sehen nun: sie haben dort wirklich wichtige Fertigkeiten erlernt. Auch die Schulen haben etwas dazu beigetragen. Bei all den Problemen, die es in deutschen Schulen gibt, die Jugendlichen trainieren dort das Präsentieren komplexer Inhalte. Diese Fertigkeiten sind unter den Jugendlichen heute so weit verbreitet, die können nicht allein aus dem Elternhaus stammen.