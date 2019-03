Klaus Hurrelmann „Einen so heftigen Protest haben wir seit 50 Jahren nicht erlebt“

Der auch noch nicht so alte CDU-Politiker Philipp Amthor sagte vergangene Woche: „Bei der Wahl zwischen Unterricht und Klimademos in der Schulzeit entscheiden sich viele für Klimademos. Bei der Wahl zwischen Playstationen und Klimademos am Nachmittag sieht es dann bei manchen aber schon anders aus.“ Warum regen sich so viele Politiker über das Schulschwänzen auf?

Wenn Politiker missliebige Inhalte übergehen wollen, weichen sie ihnen aus, indem sie auf die Form der Demonstrationen abzielen. Zudem gehen die Jugendlichen sehr geschickt vor und setzen die verantwortlichen Politiker mehr und mehr unter Druck, indem sie ernsthaft ihre Themen vortragen und dabei freundlich lächeln. Das stellt viele Politiker vor große Schwierigkeiten – das ist ein Markenzeichen dieser Generation, die man bald „Generation Greta“ nennen kann. Die Jugendlichen operieren nicht mit Grenzüberschreitungen, das würde sie angreifbar machen. Sie gehen kalkuliert und bedacht bis an die Grenze dessen, was möglich ist – und keinen Schritt weiter. Sie bleiben diszipliniert, rasten nicht aus, halten sich an die Spielregeln. Die einzige Provokation, die sie sich herausnehmen, ist das Schulschwänzen, womit sie ihren Protest als Streik inszenieren. Das ist ein wichtiger organisatorischer und atmosphärischer Bestandteil.