Klausurtagung in Rust: Koalition will Sicherheitsgefühl stärken

Oppermann sagte, zwei von fünf Einbruchsversuchen scheiterten im Versuchsstadium - an Sicherungsvorrichtungen. Hausbesitzer sollen künftig schon bei kleineren Investitionen Zuschüsse bekommen können. Die Koalition will die Schwelle von bisher 2000 Euro hier möglichst schon zu Beginn des nächsten Jahres absenken. Einen konkreten Betrag nannten die Politiker nicht. Kauder und Oppermann appellierten an die Länder, in den Bauordnungen die Voraussetzungen für einen Mindeststandard beim Einbruchschutz zu schaffen.