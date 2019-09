Klausurtagung: Merkel hält Zertifikatehandel für sinnvoller als CO2-Steuer

Dobrindt hatte vorgeschlagen, zur Finanzierung des Klimaschutzes eine staatliche Anleihe für Sparer auszugeben. Der „Bild am Sonntag“ sagte er: „Klimaschutz braucht jetzt Milliardeninvestitionen in klimafreundliche Technologien.“ Darum sollten Bürgerinvestitionen in den Klimaschutz mit garantierten Positivzinsen angereizt und honoriert werden.