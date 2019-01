 Klausurtagung: SPD will EU gegen Rechtspopulisten verteidigen

In einem Positionspapier zu dem Treffen hatten die Landesgruppenvorsitzenden Achim Post (NRW) und Johann Saathoff (Niedersachsen) eine bittere Bestandsaufnahme formuliert. „Die gegenwärtige Krise der SPD ist in ihrer jüngeren Geschichte beispiellos. Die Erneuerung der SPD muss im neuen Jahr noch grundlegender angepackt werden – in Regierung, Fraktion und Partei“, heißt es.