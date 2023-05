So zahlen nach jüngsten Zahlen des Ersatzkassenverbandes VDEK Menschen, die in einer Einrichtung wohnen und gepflegt werden, im Schnitt bundesweit gut 2400 Euro im Monat aus eigener Tasche. Besonders viel in Baden-Württemberg und dem Saarland mit mehr als 2700 Euro im Monat und am wenigsten in Sachsen-Anhalt mit rund 1800 Euro. Diese Kosten sinken, wenn jemand länger als ein Jahr in einem Heim lebt, um bis zu 700 Euro im Monat.