Klima Expertenrat: Treibhausgase 2022 leicht gesunken

17. April 2023 | Quelle: dpa

Die Industrie setzt im Bereich Energie vermehrt auf Stein- und Braunkohle, aber auch auf mehr Erneuerbare Energien. Bild: Bild: dpa

Deutschland hat im vergangenen Jahr weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Entsprechende Berechnungen des Umweltbundesamts (UBA) bestätigte der Expertenrat für Klimafragen in einem am Montag in Berlin veröffentlichten Gutachten im Wesentlichen. Endgültige Zahlen stehen aber erst zu Beginn kommenden Jahres fest.