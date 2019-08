Klima-Kompensation „Man kauft sich das Recht auf Dreck“

Frau Hartmann, immer mehr Unternehmen wollen sich oder ihre Produkte klimaneutral werden lassen: Flüge, Kreuzfahrten, Autos, Software. Ernsthaftes Bemühen oder gute PR?

Kathrin Hartmann: Es ist das ernsthafte Bemühen der Konzerne, ihr Kerngeschäft weiterzuführen und ihm ein grünes Mäntelchen zu verleihen. Volkswagen redet zwar viel von Klimaschutz – tatsächlich will der Konzern bis 2025 30 neue SUV im Programm haben, jeder zweite verkaufte VW ist dann ein SUV. Das ist in keinster Weise nachhaltig. Und da brauchen wir gar nicht beim Dieselskandal anfangen. Die verdienen einfach viel Geld mit immer dickeren Autos.



Kompensationen, wie sie viele Firmen versprechen, etwa durch Bäume pflanzen, verschiebt das Problem in die Zukunft und dorthin, wo Klimawandel heute schon spürbar ist: in die Entwicklungs- und Schwellenländer des globalen Südens.