Klima-Proteste Scholz kritisiert Aktionen der „Letzten Generation”

05. November 2022 | Quelle: dpa

«Finde das nicht gut»: Bundeskanzler Olaf Scholz über die jüngsten Klima-Proteste. Bild: Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Proteste der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation” stark kritisiert. „Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht gut finde, wenn jetzt Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden”, sagte Scholz am Samstag auf dem Debattenkonvent der SPD in Berlin auf die Frage, wie man mehr Verständnis für die Anliegen der Aktivisten schaffen könne. Scholz sagte, man müsse sich überlegen, was man mit Aktionen anrichte.