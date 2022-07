Klima-Sofortprogramm Das Klima stimmt nicht in dieser Koalition

Am Mittwoch hätte wieder so ein Moment sein müssen. War es aber nicht. Da stellten die Ampel-Partner ihre Klimasofortprogramme für Verkehr und Bau vor, mit denen sie die bislang mangelhafte CO2-Einsparbilanz ihrer Ressorts aufbessern wollen. Die Koalition will alle dazu notwendigen Gesetze und Vorhaben bis Ende 2022 auf den Weg bringen, so steht es im Koalitionsvertrag. Ein gemeinsamer Plan wäre nach quälend widersprüchlichen Atomkraftdebatten, weiter qualmenden Kohlekraftwerken und wachsenden Hitzesorgen ein entschlossenes Zeichen gewesen, dieses Ziel auch zu erreichen.