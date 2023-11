Klima- und Transformationsfonds Nach dem KTF-Urteil steht die Koalition am Abgrund

In einem historischen Urteil haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe den kunterbunten Sonderhaushalt der Koalition für „verfassungswidrig und nichtig“ erklärt. Die Bundesregierung steckt damit in ihrer wirtschaftspolitisch bisher größten Krise.

60 Milliarden Euro, mit denen etwa die Intel-Ansiedlung in Magdeburg, Projekte für E-Mobilität und der Ausbau des Schienennetzes finanziert werden sollten, sind jetzt futsch – und die Regierung hat offensichtlich keinen Plan B, was sie nun machen soll. Eilig wurde offenbar erst am Dienstag eine Taskforce für den Fall der Fälle eingerichtet, so sicher war sich die Regierung, dass sie mit ihrer Schönrechnerei durchkommt. Was für ein Desaster. Und das nicht zum ersten Mal.