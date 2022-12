Klimaaktivisten Razzia bei Mitgliedern der „Letzten Generation”

13. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Die Polizei hat bundesweit Objekte von Mitgliedern der «Letzten Generation» untersucht. Bild: Bild: dpa

Mit Durchsuchungen in mindestens sechs Bundesländern sind Polizei und Staatsanwaltschaft nach ersten Angaben gegen Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation” vorgegangen. Betroffen seien Wohnungen und andere Räume in Bayern, Baden Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Außer Leipzig wollten die Gruppe zunächst keinen konkreten Orte verraten. Auch die Staatsanwaltschaft in Neuruppin (Brandenburg) nannte keine Städte.