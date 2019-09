Klimadebatte Wie sich der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor senken lässt

In der Studie zeigen Fallbeispiele, was eine solche CO2-Bepreisung konkret bedeutete: Eine dreiköpfige Familie in einem relativ alten eigenen Haus mit veralteter Ölheizung müsste 2030 dann 532 Euro mehr bezahlen. Lebte die Familie in einem relativ neuen Einfamilienhaus mit neuer Gasheizung, erhöhten sich die Kosten um 82 Euro pro Jahr. Einen Zwei-Personen-Haushalt in einem mittelalten Mehrfamilienhaus mit Gasheizung kostete ihr Energieverbrauch beispielsweise 44 Euro im Jahr mehr. Inklusive der Klimaprämie von 100 Euro könnten manche Haushalte ihr verfügbares Nettoeinkommen also sogar steigern.