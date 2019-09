Klimadebatte Wie sich der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor senken lässt

Bevor die Bundesregierung am Freitag ihre Pläne verkündet, wie der CO2-Ausstoß in allen Sektoren künftig wirkungsvoller gesenkt werden soll, melden nun also Umwelt- und Wirtschaftsverbände ihre Vorstellungen an. „Energieeinsparung im Gebäudesektor ist kein Neubau-, sondern ein Bestandsproblem“, sagt Thomas Zinnöcker, der Vizepräsident des ZIA. Er plädiert für einen deutschlandweiten eigenen Emissionszertifikatehandel für Gebäude, also getrennt vom Verkehr, und dafür, die energetische Sanierung steuerlich zu fördern.