Klimafonds-Urteil: „Das hat das Potenzial, die Ampel zerbrechen zu lassen“

Warum das so ist, wird klar, wenn man auf den Wirtschaftsplan des KTF für 2024 blickt. Auf einen Plan also, der jetzt weitgehend Makulatur ist: fast 19 Förder-Milliarden für die Gebäudesanierung, also etwa Wärmepumpen, waren vorgesehen. Knapp 13 Milliarden für die Kostenübernahme der EEG-Umlage. Zweimal rund vier Milliarden für Chipfabriken und Wasserstoffprojekte. Zusammengenommen sollten im kommenden Jahr allein Vorhaben für rund 58 Milliarden aus dem KTF bezahlt werden. Bis auf die ersten beiden Posten ist nun alles vorerst gestoppt. Und was in den Folgejahren finanzierbar sein wird, von Groß-Investitionen in die Bahn über das Intel-Chipwerk in Magdeburg bis zu einem Rohstofffonds, liegt im Nebel.