Klimaforscher Ottmar Edenhofer „Das wird ein Strukturwandel, der seinesgleichen sucht“

So lange in der EU oder international der Ausstoß von CO2 unterschiedlich viel kostet, werden Unternehmen womöglich auch abwandern in billigere Länder…

Investoren brauchen das klare Signal, dass der CO2-Preis stetig steigt, sich über die verschiedenen Sektoren angleicht und in ganz Europa gelten wird. In Deutschland werden wir in den nächsten Jahren im Verkehr, beim Heizen und in der Landwirtschaft einen höheren nationalen CO2-Preis sehen als in der Industrie und der Energiewirtschaft, die schon im europäischen Emissionshandel sind. Das wird nur eine gewisse Zeit durchzuhalten sein. Dann müsste absehbar ein gemeinsamer CO2-Preis für alle Sektoren und die ganze EU folgen.