Klimakabinett Nur! Noch! Zwei! Tage!

Der Wirtschaftsminister will da nicht zurückstehen und verleimte auf den letzten Metern noch schnell zwei Fraktionsvorschläge zu einer Klimastiftung, die nur noch Verwirrung stiftete: Was soll sie genau können, was die bestehende Staatsförderbank KfW nicht auch könnte? Wieso sollte ein Dax-Konzern die erhoffte Zustiftung nicht direkt in die Nachhaltigkeit des eigenen Unternehmens stecken? Und warum sollten Steuerzahler sich über den Umweg einer 2-Prozent-Anleihe des Bundes schlussendlich selbst subventionieren, wo es doch Kredit für den Staat zum Nulltarif gibt? Natürlich, weil die schwarze Null zwar heilig ist, aber Klimaschutz-Milliarden gerade eilig.