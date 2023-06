Klimakleber auf Sylt „Sylt ist nicht unsicherer als andere Gemeinden“

Fürchten Sie, dass die Klimaaktivisten Urlauber abschrecken könnten?

Zunächst: Sylt ist sicher. Dennoch bekomme ich vereinzelt E-Mails, in denen Maßnahmen gegen die Aktivisten gefordert werden, die ich rechtlich gar nicht ergreifen darf. Diese Menschen sagen, dass man auf Sylt wohl nicht sicher Urlaub machen könne. Das ist aber unwahr. Eine Familie hat mir nach einer rechtswidrigen Farbaktion der Klimaaktivisten geschrieben, dass sie lieber in die Schweiz fahre anstatt nach Sylt – und dann kam es dort im Supermarkt zu einer Messerstecherei. Was ich damit sagen will: Straftaten gibt es überall, wir Bürgerinnen und Bürger sind jedoch durch unser Rechtssystem geschützt. Und natürlich missbillige ich jede Art von Straftaten. Sylt ist nicht unsicherer als andere Gemeinden. Vielmehr ist Sylt sicher.