Klimakonferenz COP28 Einmal schnell die Welt retten – und die Koalition

Doch wenn man das Volumen der Geldmittel sieht, die insgesamt erforderlich sind, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad bis maximal 2 Grad zu begrenzen, dann sind die versprochenen 200 Millionen Dollar nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nach einer aktuellen Berechnung des World Economic Forum (WEF) braucht es insgesamt Investitionen in Höhe von 13,5 Billionen Dollar bis 2050, um zu diesem Datum das Ziel von null Emissionen erreichen zu können. Im Fokus stehen dabei neben der Zement-, Stahl- und Chemieindustrie der Verkehrssektor einschließlich Schifffahrt.



Lesen Sie auch: Deutschlands Wohlstand entscheidet sich auf dem Meer



Wichtig ist Scholz auch, dass man bei den Definitionen für ökologisch hergestellte Waren auf gleiche Standards komme. Es müsse zum Beispiel eine globale Verständigung darüber geben, was „grüner Stahl“ sei und was nicht. Hintergrund sind große Produzenten wie etwa Indien, die zahlreiche neue Stahlwerke planen, aber dort noch die alte und wesentlich günstigere fossile Technik einsetzen. Dagegen könne Deutschland mit teuer hergestelltem grünem Stahl auf den Weltmärkten nicht konkurrieren, so die Sorge der Bundesregierung.