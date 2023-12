Klimakonferenz COP28 Einmal schnell die Welt retten – und die Koalition

Diskutiert wird in Dubai auch der stärkere Einsatz von Techniken zur Abscheidung und Speicherung von CO2 in tiefere Gesteinsschichten (CCS, Carbon Capture and Storage). Die Bundesregierung will das zulassen, allerdings nur für Industrien, bei denen CO2 nicht vermieden werden kann wie etwa bei der Zementherstellung. Ansonsten ist man skeptisch.