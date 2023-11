Klimakonferenz in Dubai Die Welt braucht einen neuen Plan gegen den Klimawandel

Technologisch geht es beim Vorschlag der Klimaökonomen um Edenhofer darum, die stärkere Erwärmung in möglichst kurzer Zeit danach wieder durch einen viel geringeren Ausstoß auszugleichen. Die Entnahme von CO2 aus der Luft soll deshalb lohnender sein und Investitionen in solche Technologien abgesichert werden. Es geht um Verfahren wie eine Direktentnahme über Luftfilteranlagen. Solche Gase könnten in chemischen Prozessen wiederverwendet werden – das so genannte Carbon Capture and Utilization (CCU). Als langfristig noch sinnvoller gilt die unterirdische Speicherung, das Carbon Capture and Storage (CCS), für das es bereits mehrere Anwendungen etwa in Norwegen, den Niederlanden und Island gibt. In leer gepumpten Erdgas-Reservoirs kann CO2 mit überschaubaren Risiken dann wieder eingelagert werden. Diese Technologien sind allerdings teuer.