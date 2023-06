Klimakrise Demo von Fridays for Future bei UN-Klimaverhandlungen

09. Juni 2023 | Quelle: dpa

«Das Zeitalter von Kohle, Öl und Gas ist vorbei», sagt Luisa Neubauer vor der Protestbewegung Fridays for Future bei den UN-Klimaverhandlungen in Bonn. Bild: Bild: dpa

Klimaaktivisten von Fridays for Future haben anlässlich der in Bonn laufenden Zwischenverhandlungen für die nächste Weltklimakonferenz vor dem Kongresszentrum demonstriert. An der Kundgebung, die am späten Nachmittag startete, nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers 130 Menschen teil. Die Proteste verliefen friedlich und sollten nach einem geplanten Demozug am Abend zu Ende gehen, wie er weiter sagte. Wie die Klimaschutzbewegung mitteilte, reisten auch Aktivisten „aus schon heute am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten wie Uganda und Namibia” zu der Demonstration an.