Klimakrise Fridays for Future demonstriert bei UN-Klimaverhandlungen

09. Juni 2023 | Quelle: dpa

«Das Zeitalter von Kohle, Öl und Gas ist vorbei», sagt Luisa Neubauer vor dem Protest von Fridays for Future bei den UN-Klimaverhandlungen in Bonn. Bild: Bild: dpa

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future plant Proteste bei den in Bonn laufenden Zwischenverhandlungen für die nächste Weltklimakonferenz. Man wolle heute „die fossilen Teile von Politik, Finanzwesen und Wirtschaft daran erinnern, dass das Zeitalter von Kohle, Öl und Gas vorbei ist”, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.