Klimakrise Fridays for Future sendet 101 Klima-Fragen an die FDP

07. Juni 2023 | Quelle: dpa

Fridays for Future hat einen Katalog mit 101 Fragen zum Klimaschutz an die Fraktions- und Parteiführung der FDP geschickt. „Nachdem die freien Liberalen (FDP) nun seit Monaten gegen schnellen und gerechten Klimaschutz anarbeiten, haben wir (Fridays for Future) Fragen”, heißt es in dem an Parteichef Christian Lindner sowie die Bundestagsfraktion und die freien Liberalen insgesamt gerichteten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.