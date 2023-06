Klimakrise Latif fürchtet: Werden „Klimaziele krachend verfehlen”

15. Juni 2023 | Quelle: dpa

Mojib Latif, Vorsitzender des Deutschen Klimakorsortiums. Bild: Bild: dpa

Der Klimaforscher Mojib Latif geht mit der Klimapolitik der Ampel-Koalition scharf ins Gericht. „Ich fürchte, Deutschland wird seine Klimaschutzziele krachend verfehlen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind wir viel zu langsam, die Wärmewende wird sich nun nur schleppend vollziehen und beim Verkehr passiert so gut wie gar nichts”, sagte der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel der Deutschen Presse-Agentur.