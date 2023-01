In der vergangenen Woche sei es bei den Lützerath-Protesten überwiegend friedlich geblieben - am Sonntag aber sei es „das erste Mal wieder eskaliert”. Unter anderem seien Steine geflogen. „Das ist erstmal kein gutes Zeichen”, sagte Weinspach. „Ich hoffe, dass das sich nicht wiederholen wird in der nächsten Woche.”