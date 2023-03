Klimakrise Luisa Neubauer vor Klimaentscheid: Es kommt auf alle an

24. März 2023 | Quelle: dpa

Aktivistin Luisa Neubauer bei einer Podiumsdiskussion von Fridays for Future in Berlin Bild: Bild: dpa

Aktivistin Luisa Neubauer hat vor einem Berliner Volksentscheid erneut mehr Tempo beim Klimaschutz gefordert. Es komme dabei auf alle an, sagte Neubauer am Freitag im rbb-Inforadio. „Wenn wir uns gemeinsam entscheiden, ein Feuer zu löschen, dann braucht es Leute, die jeweils ihren Teil dazu beitragen, das Feuer zu löschen. Und nicht Menschen, die am Straßenrand rumstehen und sagen "Ui, aber was kann ich denn schon machen?"”, sagte die Aktivistin.