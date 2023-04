Klimakrise Merz: Überbewertung des Themas Klimaschutz in der Politik

26. April 2023 | Quelle: dpa

«Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht: Friedrich Merz. Bild: Bild: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz sieht in der politischen Debatte eine Überbewertung des Klimaschutzes. „Das Thema Klimaschutz rangiert schon seit langer Zeit in den Augen der Bevölkerung nicht da, wo es in der Politik gesehen wird”, sagte Merz der Wochenzeitung „Die Zeit”.